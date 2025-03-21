Краснодарский край, 21 марта, 2025, 09:11 — ИА Регнум. На Кубани площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе сократилась в пять раз — до 2 тыс. кв. м. Об этом 21 марта сообщило министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тыс. квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия в ночь на 19 марта атаковала нефтебазу возле станицы Кавказской. На объекте после падения обломков дрона начался пожар.

Площадь возгорания достигла 3,75 тыс. кв. м. В ночь на 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации одного резервуара. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Два человека пострадали.