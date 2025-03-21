Москва, 21 марта, 2025, 08:56 — ИА Регнум. На данный момент в 11 регионах России в результате паводка затоплены 107 жилых домов в шести населенных пунктах и двух садовых некоммерческих товариществах, а также 310 приусадебных участков. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

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«На сегодняшний день в 11 субъектах Российской Федерации остаются затопленными в 6 населенных пунктах и 2 СНТ 107 жилых домов: 106 — республика Башкортостан, один — Иркутская область, 34 дачных дома (22 — Республика Хакасия, 12 — Челябинская область), 310 приусадебных участков <…>, 48 низководных мостов и 39 участков автомобильных дорог», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что за минувшие сутки вода ушла из 21 жилого и 81 дачного домов, с 209 приусадебных участков, а также с восьми низководных мостов и пяти участков автомобильных дорог.

Сотрудники МЧС осуществляют превентивные мероприятия и мониторинг обстановки с паводком, в том числе с применением беспилотников. В местах подтоплений они занимаются оказанием адресной помощи людям, а также организацией лодочных переправ и подвозом продуктов и предметов первой необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, глава МЧС РФ Александр Куренков 18 марта заявил о высокой вероятности возникновения паводков в России в нынешнем году. По его словам, в южных регионах и европейской части РФ на реках гораздо раньше растаял снег, а в бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока в снежном покрове скопилось много воды.

Из-за резкого потепления в Красноярском крае 19 марта начал активно таять снег, из-за чего вода в реке в городе Минусинске вышла из русла и размыла временную земляную насыпь. Для ликвидации последствий инцидента были привлечены 247 спасателей и 57 единиц техники, также власти подготовили два пункта временного размещения.