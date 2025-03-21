Симферополь, 21 марта, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 21 марта сбили над Крымом три беспилотника украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 07:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 марта дежурные средства ПВО России сбили 43 беспилотных летательных аппарата ВСУ над российской территорией. Основная часть дронов сбита над Волгоградской областью — 34 БПЛА. Над Курской и Ростовской областями уничтожили по четыре дрона. Еще один нейтрализован в Белгородской области.