Вашингтон, 21 марта, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Американский актер Уингз Хаузер, известный по исполнению роли в сериале «Доктор Хаус», ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом 20 марта сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера.

Кадр из видео Уингз Хаузер

По ее словам, Хаузер скончался 15 марта в своем доме в Санта-Монике в Калифорнии. Актер в течение долгого времени боролся с хронической болезнью легких и в последнее время вынужден был пользоваться кислородным баллонном.

Уингз Хаузер начал сниматься в кино в 1967 году и стал известен после роли Грега Фостера в сериале «Молодые и дерзкие» (1977). Он также снимался в таких сериалах, как «Доктор Хаус» (2004–2012), «Беверли-Хиллз, 90 210» (1990–2000), «Она написала убийство» (1984–1996) и «Менталист» (2008–2015), а одной из его последних работ стал сериал «Напарницы» (2010—2016).

Также актер сыграл в фильме «Полиция нравов» (1982) и в 1987 г. его номинировали на премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крутые ребята не танцуют».