Москва, 21 марта, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Работающие в нормальных условиях труда россияне имеют возможность досрочного выхода на пенсию при наличии у них длительного трудового стажа. Об этом 21 марта рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Досрочно выйти могут на пенсию и обычные граждане, работающие в нормальных условиях труда, но, если у них, например, длительный стаж. Мужчины — при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше, чем за два года до наступления общеустановленного возраста», — заявила она в беседе с Lenta.ru.

Бессараб пояснила, что, к примеру, при установленном для женщин возрасте выхода на пенсию в 60 лет, при наличии 37 лет трудового стажа женщина имеет возможность выйти на пенсию в возрасте 58 лет.

Как сообщало ИА Регнум, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 20 марта заявил, что в апреле россияне, которым в марте исполнится 80 лет, получат прибавку к пенсии в размере более чем 10 тыс. рублей. Эксперт уточнил, что в эту сумму входят фиксированная выплата в размере 8907,70 рубля и компенсационная надбавка в размере 1314 рублей, выплачиваемая получателям пенсии с января.

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов 18 марта рассказал, что у россиян есть возможность повысить свою пенсию с помощью контроля учета трудового стажа. Он уточнил, что это можно сделать с помощью выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию (только для женщин).