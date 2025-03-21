Белград, 21 марта, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Сербские власти благодарны спецслужбам России за информацию, помогающую в борьбе с цветной революцией в республике. Об этом 21 марта заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией», — процитировало его «РИА Новости».

Вулин уточнил, что спецслужбы РФ знают о нависшей над Сербией опасности, добавив, что у них очень хорошая коммуникация с сербскими коллегами, за что также выразил благодарность.

Вице-премьер Сербии также отметил, что ранее российские и сербские спецслужбы договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с цветными революциями, и эта договоренность остается в силе.

Как предавало ИА Регнум, 17 марта Агентство безопасности и информации Сербии сообщило, что силовые ведомства республики не применяли «звуковую пушку» против участников массовых протестных акций в Белграде. Ранее соответствующее обвинение выдвинул оппозиционный лидер Мирослав Алексич.

Президент Сербии Александр Вучич ранее также опроверг такого рода сообщения. Он подчеркнул, что на приводимых в качестве доказательства применения звукового оборудования против манифестантов снимках в руках правоохранителя не «звуковая пушка», а антидроновое ружье.

Массовые акции протеста в Сербии началась с 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек. Очередная крупная манифестация состоялась в Белграде 15 марта, в ходе нее пострадали 56 человек.