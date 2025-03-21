* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Одесса, Украина, 21 марта, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Ранее ликвидированный в Одессе радикальный украинский националист Демьян Ганул (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), являвшийся организатором поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом 21 марта рассказал представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave.

Кадр из видео

«Сотрудничество Ганула с СБУ началось еще во времена подготовки к киевскому Майдану по заказу США. Тогда СБУ-шники курировали все нацистские организации. В том числе с их молчаливого согласия были сожжены люди в Одессе 2 мая 2014 года», — привело его слова «РИА Новости».

Представитель пророссийского подполья отметил, что СБУ использовали националиста для контроля за военкомами, так как вся государственная система киевского режима насквозь пропитана коррупцией.

«Например, когда у них просыпалась совесть или нужно было закошмарить конкретного военкома, СБУ направляла Ганула, и через него проходили откаты и откупные в размере от трех до 15 тыс. долларов. СБУ-шники кормились этой схемой, и немного перепадало Ганулу», — пояснил он.

Подпольщик уточнил, что также Ганул осуществлял провокации в отношении неугодных Киеву людей, а позднее, когда стал известен, через его проекты украинские власти получали денежные откаты, в том числе с гуманитарной помощи.

Он добавил, что националиста лично курировал начальник управления СБУ по Одесской области Виктор Доровский.

«То, что это вопрос младшего офицерского состава, но никак не целого бригадного генерала, говорит о том, какой ерундой он занимается», — добавил представитель подполья.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта украинские СМИ сообщили об убитом на Александровском проспекте в центре Одессы мужчине, которым оказался Ганул. МВД Украины подтвердило личность убитого.

Позднее в СМИ появилась видеозапись убийства, на которой видно, как мужчина подходит к уже лежащему на асфальте националисту и делает два контрольных выстрела, причем всё это происходит на глазах у прохожих. Убедившись, что Ганул мертв, стрелявший покинул место происшествия.

МВД Украины 14 марта подтвердило факт задержания подозреваемого в убийстве Ганула. Отмечалось, что в его квартире нашли оружие, с помощью которого могло быть совершено преступление, мужчина признался, что ранее у него было звание старшего лейтенанта ВСУ. СБУ сообщила, что стрелявшим оказался 46-летний дезертир украинских формирований.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 15 марта предположил, что убийство Ганула может быть попыткой скрыть следы, ведущие к заказчикам поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 году.

Ганул является экс-руководителем силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных формирований. После начала спецоперации на Украине он организовывал отряды самообороны, в составе которых патрулировал улицы в поисках «российских диверсантов», распространял инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и собирал средства на нужды ВСУ.

Украинский националист также «боролся» против тех, кто не поддерживал насильственную мобилизацию на Украине и критиковал ВСУ. Он также являлся одним из организаторов и участников массового убийства в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого только по официальным данным погибли 48 человек.