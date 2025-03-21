Москва, 21 марта, 2025, 07:53 — ИА Регнум. С дочерней компании американской компании Google LLC Федеральной службой судебных приставов (ФССП) было взыскано с 2021 года 13,4 млрд рублей, что составляет 40% от общей суммы штрафов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

West McGowan Google

Отмечается, что общая сумма штрафов, которые корпорация обязана выплатить, составляет 32,8 млрд рублей. Не погашено 19,5 млрд рублей, уточнили в службе.

ФССП в полном объеме удалось взыскать с компании два оборотных штрафа в 7,2 млрд и 4,6 млрд рублей от 2021 и 2023 годов соответственно. Помимо этого, Google выплатила более 1,5 млрд из 21 млрд рублей из штрафа, назначенного в 2022 году.

При этом добровольно корпорация оплатила штрафы только в 2021 и 2022 годах по 6 млн в обоих случаях.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта сообщалось, что долг российской «дочки» Google ООО «Гугл» перед российскими телеканалами решено ограничить суммой чуть более 91,5 квинтиллиона рублей. Уточнялось, что данная сумма включена в реестр текущих требований в деле о банкротстве российского подразделения корпорации.

По словам конкурсного управляющего российской «дочки» Google Валерия Таляровского, задолженность американской корпорации продолжит расти, обязательства же ООО «Гугл» рассчитаны вплоть до даты признания подразделения банкротом (18 октября 2023 года) и являются конечными. Требования к корпорации связаны с решениями судов по искам от ряда телеканалов, чьи YouTube-каналы были заблокированы. Суды обязали Googlе провести разблокировку. При неисполнении с ответчиков взыскивалась судебная неустойка, растущая по мере увеличения периода неисполнения.

В середине февраля Арбитражный суд Москвы проинформировал, что долг американской компании Google перед российскими СМИ составил уже 2,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей. Отмечалось, что во всей галактике Млечного Пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться по этой задолженности.

При этом ранее адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов заявил, что в случае, если корпорация Google будет участвовать в судебном процессе, количество нулей в итоговой задолженности может быть уменьшено. Штрафные санкции в чистом виде обжаловать будет нельзя, но если компания захочет исполнить данное судебное решение и уплатить начисленные штрафы, то теоретически возможность уменьшения суммы могла бы присутствовать, предположил эксперт.