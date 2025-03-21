Вашингтон, 21 марта, 2025, 07:48 — ИА Регнум. Американский политолог Грэхам Аллисон дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому совет поупражняться в пресмыкательстве перед США, пока он дожидается начала переговоров о прекращении огня. Об этом Аллисон написал 20 марта в статье для Foreign Policy.

Серегй Корсун ИА Регнум

«Если бы я консультировал Зеленского, я бы посоветовал ему практиковать пресмыкание таким образом, чтобы подобное поведение со стороны Марка Цукерберга показалось достойным», — отметил политолог.

Также Аллисон подсказал, что мастер-класс по заискиванию Зеленскому может преподать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В качестве примера политолог напомнил о встрече Рютте с президентом США Дональдом Трампом в марте.

Кроме того, Аллисон подчеркнул, что Украине не удастся «уйти от тени российской мощи», точно так же, как и Канаде с Мексикой не получится уйти из-под от американского влияния. Зеленский, по мнению политолога, мог бы изучить опыт дипломатического взаимодействия и уважения со стороны таких государств, как Казахстан, Монголия и Финляндия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 28 февраля в Вашингтоне произошла перепалка между Трампом и главой киевского режима. Зеленский выступил против прекращения огня и потребовал американских «гарантий безопасности». Он также агрессивно возражал главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурно выругаться. После произошедшего Зеленскому поставили ультиматум: либо извиниться, либо уйти в отставку.

Затем Зеленский написал в соцсети X, что ему досадно из-за того, что их встреча с американским лидером в Белом доме «пошла не так». Он также пообещал работать над достижением перемирия на Украине под «сильным руководством» Трампа.