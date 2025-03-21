Двое пожарных пострадали 21 марта при взрыве нефтепродуктов и выбросе горящей нефти на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, ранее атакованной украинскими беспилотниками. С лёгкими ожогами и отравлением продуктами горения огнеборцы доставлены в больницу, повреждения получили три единицы техники, сообщил Telegram-канал оперштаба региона. Таким известием ознаменован новый, 1121-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Возгорание нефтебазы на Кубани вследствие падения обломков вражеских дронов возникло 19 марта. А после того, как огонь распространился ещё на один резервуар, его площадь увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, пояснили в оперштабе, горят два резервуара, запорная арматура и нефтепродукты в системе заградительных сооружений, установленных вокруг резервуаров, а также загорелась часть нефтепродуктов, выброшенных взрывом. Известно, что в тушении пожара участвуют более 450 человек и 181 единица техники.

Тем временем российские бойцы громят Вооружённые силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. Так, суточные потери врага в курском приграничье составили более 250 военнослужащих, информировало 20 марта Минобороны.

Пехоту ВСУ, пытающуюся прорваться через «зубы дракона» в направлении Демидовки — Графовки — Красной Яруги из Сумской области, уничтожает артиллерия спецназа «Анвар», информирует 21 марта Telegram-канал «Военкоры русской весны». Общее продвижение группировки войск «Север» в Курской области составило свыше 2400 метров, информирует ресурс группировки.

Всего же российской оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражено уже 153 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

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