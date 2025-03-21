Москва, 21 марта, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь подавили 43 украинских беспилотника. Об этом утром 21 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 34 беспилотника уничтожены над Волгоградской областью, по четыре БПЛА сбиты над Ростовской и Курской областями и один был перехвачен в небе над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, утром этого же дня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате отражения массированной атаки БПЛА никто не пострадал. Однако обломки сбитых беспилотников повредили хозяйственные объекты одного из частных домовладений, уточнил Бочаров.

В свою очередь врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА над Миллеровским районом региона. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет, уточнил он.

До этого, в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке украинских БПЛА за всё время. Дежурные средства ПВО уничтожили над регионом 54 БПЛА. В Энгельсе от удара по Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна. В результате атаки дронов произошло возгорание на аэродроме в Энгельсе. В целях безопасности началась эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Пострадали как минимум 10 человек.

В Энгельсском районе ввели режим ЧС муниципального уровня. СК РФ проведет расследование атак украинских беспилотников на город.