Вашингтон, 21 марта, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о том, что ведомство намерено провести для предпринимателя Илона Маска секретный брифинг, посвящённый планам Вашингтона на случай возможных военных действий с Пекином. Об этом глава Пентагона написал 20 марта в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы с нетерпением ждем встречи с Илоном Маском завтра (21 марта. — Прим. ред.) в Пентагоне. Но фейковые новости вновь в своём репертуаре — это не встреча по поводу «сверхсекретных планов войны с Китаем», — пояснил Хегсет.

Министр обороны уточнил, что неформальная встреча с главой департамента по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илоном Маском будет посвящена инновациям, эффективности и разумному производству.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал «вздором» новость о секретном брифинге для Илона Маска. Американский лидер обвинил в распространении фейковых новостей The New York Times.

«Что за вздор? Китай не будет даже упоминаться или обсуждаться. Какое безобразие, что дискредитировавшие себя СМИ могут выдумывать такое вранье», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как утверждала газета The New York Times со ссылкой на источники, Пентагон ознакомит Илона Маска с самыми засекреченными планами действий США на случай потенциальной войны с Китаем. Отмечалось, что на брифинге, детали которого тоже засекречены, Маску представят около 20-30 слайдов презентации, на них предполагалось рассмотреть предупреждающие признаки угрозы со стороны Китая и варианты ударов по китайским целям.