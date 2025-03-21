Волгоград, 21 марта, 2025, 07:11 — ИА Регнум. В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских беспилотников. Об этом утром 21 марта сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА», — приводит слова Бочарова Telegram-канал администрации региона.

По информации губернатора, в результате атаки обошлось без пострадавших. Однако обломки сбитых беспилотников повредили хозяйственные объекты одного из частных домовладений, уточнил Бочаров.

Как передавало ИА Регнум, утром этого же дня врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА над Миллеровском районом региона. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

В ночь на 20 марта российские силы противовоздушной обороны сбили 132 украинских беспилотника над семью регионами. Больше всего было сбито в Саратовской области — 54 дрона. Над Воронежской областью средства ПВО уничтожили 40 беспилотников, над Белгородской — 22.