Лондон, 21 марта, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за взрыва с последующим пожаром на снабжающей авиаузел электроподстанции. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба аэропорта в соцсети X.

Tony Hisgett Аэропорт Хитроу

Возгорание произошло на подстанции в Хейсе, расположенной примерно в 2,5 км от аэропорта. Отключение электроэнергии произошло не только в воздушной гавани, но и в тысячах домов, которые подключены к подстанции. По данным The Sun, в общей сложности без энергоснабжения остались около 16 тыс. человек. Местные власти приняли решение об эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий из-за сильного пожара, всего эвакуировано около 150 человек, вокруг подстанции в радиусе 200 м установлено оцепление.

«В целях обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег аэропорт Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта (02:59 22 марта мск). Пассажирам рекомендуется не ехать в аэропорт и обратиться в свою авиакомпанию за дополнительной информацией. Приносим извинения за неудобства», — уточняется в сообщении аэропорта Хитроу.

Отмечается, что пока у руководства аэропорта нет ясности относительно того, когда электроснабжение восстановят. Поэтому пассажиров предупредили о значительных перебоях в работе аэропорта в ближайшие дни.

Причина пожара остаётся неизвестной. На месте происшествия работают около 70 пожарных.

Лондонский аэропорт Хитроу является одной из самых загруженных воздушных гаваней в мире, в 2024 году он принял рекордное количество пассажиров — 83,9 миллиона человек. В среднем каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский самолёт вспыхнул в аэропорту американского Денвера. Людей спасали по надувным трапам, часть пассажиров вышли на крыло самолёта, пока тушили горящий борт. Предварительно, загорелось реактивное топливо.

В январе в южнокорейском городе Пусане прямо на взлётно-посадочной полосе загорелся самолёт, на борту которого находились 169 пассажиров и семь членов экипажа. Всех пассажиров и бортперсонал эвакуировали с помощью надувного трапа. Три человека получили незначительные травмы.