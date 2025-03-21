Белград, 21 марта, 2025, 06:51 — ИА Регнум. Сербия никогда не станет полноправным членом Европейского союза, несмотря на то, что этот вопрос должны решать сербы и все политические силы страны. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Henadz Zhinkov/Global Look Press Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Октябрь 2024 года

«Наше («Движение социалистов» Вулина. — Прим. ред.) желание заключается в том, чтобы однажды Сербия стала ее (БРИКС) полноправным членом. Но этот вопрос не тот, который мы можем решить в одиночку», — приводит «РИА Новости» слова Вулина.

Политик напомнил, что президент Сербии Александр Вучич пообещал в предстоящие два-три года провести референдум о вступлении Сербии в БРИКС или другие сообщества, включая ЕС.

«Я глубоко уверен, что мы никогда и не станем членом ЕС. Но я — ответственный политик и не могу говорить только о своих желаниях, но и о том, что реально», — добавил сербский вице-премьер.

Как отметил Вулин, Сербия потратила десятки лет, предпринимая попытки вступить в Европейский союз.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Вулин заявил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС как альтернативу членству страны в ЕС. Сотрудничество с БРИКС является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не требуют и не навязывают, а предложить могут даже больше, чем просит Белград, отмечал Вулин. Места для Сербии в Евро­союзе нет, во всяком случае до сих пор ЕС не предпринимал серьёзных усилий для включения страны в свой состав, добавил он.

В апреле Александр Вучич заявил, что относится к БРИКС с исключительным уважением, но считает, что Сербия должна стать членом Евросоюза.

В свою очередь министр обороны Сербии Милош Вучевич в декабре 2023 года отметил, что республика продолжит стремиться к членству в Евросоюзе, но не будет отказываться от своей «национальной ДНК» и вводить санкции против России. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание Сербии, что странам — членам ЕС приходится бороться за сохранение своей идентичности, а также напомнила о коварстве Запада, который много обещает, но, добившись своего, никаких обещаний не выполняет.