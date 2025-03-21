Ставрополь, 21 марта, 2025, 06:23 — ИА Регнум. Движение автотранспорта временно ограничили на автодороге, соединяющей Ставропольский с Краснодарским краем в связи с ликвидацией пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани. Об этом 21 марта сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставропольского края.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

«21 марта около 04:00 мск временно введено ограничение на движение всех видов транспорта на автодороге Новоалександровск — Кропоткин с 0-го км по 21-й км», — уточняется в сообщении Госавтоинспекции.

Ограничения введены в связи с мероприятиями по ликвидации возгорания нефтебазы, расположенной возле станицы Кавказской Краснодарского края. Водителей предупредили, что объезд закрытого участка автодороги возможен по двум альтернативным маршрутам: Новоалександровск — Григорополисская — Армавир и Новоалександровск — Горьковский — Штурм. Информацию о снятии ограничений Госавтоинспекция сообщит дополнительно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодарском крае два человека пострадали при взрыве на горящей нефтебазе, атакованной в ночь на 19 марта украинскими БПЛА. В результате взрыва повреждения получили три единицы техники и пострадали двое пожарных, которым оперативно оказали первую помощь и госпитализировали. Жизни и здоровью пострадавшим угрозы нет, подчеркнули в оперштабе края.

Вооруженные силы Украины в ночь на 19 марта нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте. Удар был нанесен после разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер для приближения мирного урегулирования ситуации выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал данное предложение и немедленно отдал ВС России соответствующий приказ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области.

Однако киевский режим продолжил атаковать энергообъекты на территории России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Украина не прекратила атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, — прямое свидетельство дефицита договороспособности украинской стороны.

20 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Зеленский публично отказался от атак на энергетические объекты России, но на деле отдал приказ наносить по ним удары. Таким образом Зеленский показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, подчеркнула российский дипломат.