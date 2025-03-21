Москва, 21 марта, 2025, 06:12 — ИА Регнум. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» ВС России уничтожил опорный пункт украинских военных на красноармейском направлении. Об этом утром 21 марта проинформировали в Министерстве обороны России.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» ударами реактивных термобарических снарядов уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

После получения боевой задачи поддержать огнем наступление штурмовиков ВС РФ расчет прибыл на место развертывания и провел разведку местности. Получив доклад командира, расчет выдвинулся на боевую позицию, откуда нанес удары по позициям украинских военных на дистанции около 12 км.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Минобороны сообщило, что российский расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт украинских военных в районе Часова Яра в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики (ДНР). Как уточнили в оборонном ведомстве, опорный пункт противника был обнаружен с помощью беспилотника разведывательными подразделениями армейского корпуса Южной группировки войск ВС РФ. После выполнения боевой задачи расчет провел смену позиции и оперативно перезарядил системы, подчеркнули в Минобороны.

Вместе с этим в ведомстве отметили, что огнеметные установки позволяют не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов противника, так как снаряды системы «Солнцепек» проникают и разрушают самые укрепленные объекты и легко бронированную технику.