Ростов-на-Дону, 21 марта, 2025, 06:04 — ИА Регнум. В Миллеровском районе Ростовской области силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили атаку украинских беспилотников. Об этом утром 21 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Ночью атака БПЛА была успешно отражена нашими подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Отмечается, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 марта российские силы противовоздушной обороны сбили 132 украинских беспилотника над семью регионами. Больше всего было сбито в Саратовской области — 54 дрона. Над Воронежской областью средства ПВО уничтожили 40 беспилотников, над Белгородской — 22.

Тогда средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области.

Помимо этого, в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке украинских БПЛА за всё время. Дежурные средства ПВО уничтожили над регионом 54 БПЛА. В Энгельсе от удара по Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна. В результате атаки дронов произошло возгорание на аэродроме в Энгельсе. В целях безопасности началась эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Пострадали как минимум 10 человек.

В Энгельсском районе ввели режим ЧС муниципального уровня. СК РФ проведет расследование атак украинских беспилотников на город.