Вашингтон, 21 марта, 2025, 05:43 — ИА Регнум. Пентагон ознакомит американского предпринимателя и главу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илона Маска с самыми засекреченными планами действий США на случай потенциальной войны с Китаем. Об этом 20 марта сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Отмечается, что подробную информацию Маску о сверхсекретных планах представят глава оборонного ведомства США Пит Хегсет, исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Сэмюэл Папаро.

Уточняется, что планы на случай военных действий относятся к разряду самой охраняемой секретной информации Пентагона. На брифинге, детали которого засекречены, Маску представят около 20-30 слайдов презентации, на них раскрывается, как США планируют действовать в случае военного конфликта с Китаем. Предполагается рассмотреть предупреждающие признаки угрозы со стороны Китая и варианты ударов по китайским целям, а также временные рамки и стратегии.

Как поясняет издание, доступ Маска к одному из самых секретных планов Пентагона знаменует собой серьёзное расширение роли бизнесмена как советника президента США Дональда Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дата встречи президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пока не определена. Сам американский лидер в интервью телеканалу Fox News отметил, что он не возражает против возможной встречи с Си Цзиньпином в июне.