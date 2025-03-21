Пхеньян, 21 марта, 2025, 05:33 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в пятницу, 21 марта, в Пхеньян. Об этом сообщил ТАСС.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Август 2024 года

Отмечается, что у Шойгу в планах встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном и другими официальными лицами этой страны.

Последний раз Шойгу посещал Пхеньян в сентябре 2024 года. Тогда секретарь Совбеза РФ прибыл с рабочим визитом в КНДР. В Совбезе подчеркивали, что встреча внесёт важный вклад в реализацию двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.

Отмечалось, что Ким Чен Ын дважды принял Шойгу в государственной резиденции Кымсусан, где ранее во время посещения Пхеньяна останавливался президент РФ Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля 2025 года Шойгу прибыл в Пекин с однодневным визитом для встречи с высшим руководством Китая. За последние три месяца это был второй визит секретаря Совбеза РФ в Китай. Так, Шойгу провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что отношения России и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его словам, сотрудничество двух стран основано на широкой общности интересов, равноправии и глубоком доверии и является образцом отношений между двумя великими державами. Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями и нацелена на их углубление, подчеркнул секретарь Совбеза.

Также секретарь Совбеза передал Си Цзиньпину теплый привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Шойгу сообщил, что российский лидер высоко ценит сложившиеся доверительные дружеские и рабочие отношения с председателем КНР и держит на контроле реализацию достигнутых договорённостей по широкому кругу вопросов.

Перед этим секретарь Совбеза провел переговоры с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И. Они прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай».