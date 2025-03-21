Париж, 21 марта, 2025, 05:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет отправить европейских военных под видом миротворцев ООН. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.

ИА Регнум Макрон

«Макрон поднял тему альтернативы в четверг на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН, который был гостем собравшихся лидеров ЕС», — сообщает издание.

По данным издания, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно прилагают усилия по привлечению европейских стран для отправки на Украину военных под видом миротворцев.

При этом газета обратила внимание, что Стармер начинает менять свою позицию с полноценного присутствия европейских военных на воздушную и морскую поддержку киевского режима. В настоящее время, по данным издания, Лондон рассматривает участие своих истребителей для охраны воздушного пространства Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард 20 марта заявил, что Лондон может направить на Украину свои войска с восточных рубежей НАТО. По его словам, в странах Прибалтики базируются около 2,6 тыс. британских военнослужащих. При этом он подчеркнул, что Стармер не поддержит эту идею, если не будет поддержки США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что Россия не давала согласия на отправку иностранных войск на Украину, а для размещения миротворцев требуется одобрение обеих сторон конфликта. Он назвал эту инициативу лукавой попыткой снова накачать киевский режим оружием.

18 марта президенты России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп по телефону обсудили урегулирование украинского кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этом разговоре тему возможной отправки миротворцев никто не поднимал.