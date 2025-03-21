Вашингтон, 21 марта, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сотрудничества с российским руководством для развития Крыма как курорта международного значения. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 20 марта в своей колонке на платформе Substack.

Иван Шилов ИА Регнум Крым, Ласточкино гнездо

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа являлось снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с (президентом РФ Владимиром) Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — написал Херш.

Кроме того, журналист утверждает, что тот же сценарий «может произойти с Донбассом».

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский публично солгал о том, что в Крыму полностью отсутствует туризм в последние 11 лет. По словам Зеленского, в Крым до его воссоединения с Россией якобы ездили 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона украинцев, а сейчас «туда туристов не завезёшь».

При этом, согласно открытым данным на сайте министерства курортов и туризма республики, только за 2024 год Крым посетили более 6 млн человек. Годом ранее, в 2023 году, на полуострове побывали более 5 млн туристов. Такая статистика полностью опровергает слова Зеленского.

Действующая администрация президента США Трампа может признать Крым территорией России в рамках урегулирования военного конфликта на Украине. По данным двух близких к администрации Трампа источников, Вашингтон может призвать ООН признать полуостров российской территорией, однако конкретных решений на данный момент не принято.

Трамп сообщил, что 12 марта Вашингтон и Киев в контексте урегулирования украинского конфликта обсуждали не только перемирие, но и территориальный вопрос. При этом США не намерены вмешиваться в дискуссию по данной теме, поскольку она лишь отдаляет перспективы мирного урегулирования, добавил американский лидер.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам голосования 2022 года.