Стокгольм, 21 марта, 2025, 04:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Швеции приступили к подготовке элитных войск для противостояния с Россией в Арктике. Об этом 20 марта сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Арктика

Уточняется, что ключевой целью для арктического отряда спецназа является борьба с Россией в северных широтах. Подготовку военнослужащие проходят на севере Швеции, при этом бригада расширяется наиболее активно среди других подразделений армии страны.

Также уточняется, что в случае вооружённого противостояния отряд шведского спецназа примкнёт к силам Финляндии и Норвегии. Кроме того, на севере Швеции проходят подготовку и американские военные.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, деятельность сил НАТО в Арктическом регионе создаёт дополнительные угрозы безопасности России.

Дипломат уточнил, что альянс намерен в ближайшее время активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России, что создаёт дополнительные вызовы и угрозы для безопасности страны и её национальных интересов.

Издание Newsweek сообщило, что в Норвегии создан центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Центр находится в коммуне Норвегии Сёррейсе. Его специалисты будут готовить военных из США, Великобритании и Нидерландов, уточнили авторы материала.

В конце ноября 2024 года помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Запад наращивает военное присутствие у границ России в Арктическом регионе, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за ресурсы.