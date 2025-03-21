Краснодарский край, 21 марта, 2025, 04:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае возле станицы Кавказской два человека пострадали при взрыве на горящей нефтебазе, атакованной в ночь на 19 марта украинскими БПЛА. Об этом утром 21 марта сообщили в краевом оперативном штабе.

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«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что в процессе тушения нефтебазы из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. По данным оперштаба, в результате взрыва повредились три единицы техники и пострадали двое пожарных, которым оперативно оказали первую помощь и госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью пострадавшим угрозы нет, подчеркнули в оперштабе.

Также сообщается, что огонь распространился еще на один резервуар, в связи с чем огнеборцы ликвидируют в данный момент два резервуара, запорную арматуру, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и ту часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. По данным оперштаба, общая площадь возгорания на нефтебазе увеличилась до 10 тыс. кв. м.

К ликвидации возгорания привлекли 456 специалистов и 181 единицу техники.

Как передавало ИА Регнум, Вооруженные силы Украины в ночь на 19 марта нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте. Примечательно, что удар был нанесен после разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер для приближения мирного урегулирования ситуации выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал данное предложение и дал Вооруженных силам РФ соответствующий приказ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области — шесть аппаратов были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России.

Однако киевский режим продолжил атаковать энергообъекты на территории России.

Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Украина не прекратила атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, — прямое свидетельство дефицита договороспособности украинской стороны.

20 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Зеленский публично отказался от атак на энергетические объекты России, но на деле отдал приказ наносить по ним удары. Этим Зеленский показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, подчеркнула российский дипломат.