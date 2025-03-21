Лондон, 21 марта, 2025, 04:14 — ИА Регнум. Пробывшим в течение более девяти месяцев на Международной космической станции (МКС) американским космонавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору грозят хронические боли в спине до конца жизни. Об этом сообщили эксперты британской газете The Daily Mail.

Kim Shiflett/Nasa/Global Look Press Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор. Август 2024 года

Как пишет газета, исследования показывают, что около трети астронавтов, проводящих месяцы в космосе, впоследствии страдают от хронических болей в спине из-за деградации позвоночника в условиях невесомости.

Доктор Дина Адимулам пояснила, что в космическом пространстве позвоночник расширяется из-за отсутствия гравитации, а после возвращения на Землю позвоночник сжимается из-за гравитационной силы, что может привести к болям в спине.

По мнению экспертов, Уильямс и Уилмору предстоит долгий путь к выздоровлению.

«С учетом продолжительности их миссии, им, скорее всего, понадобится не менее трех-шести месяцев, чтобы снова почувствовать себя полностью нормально, и, вероятно, больше времени потребуется, чтобы их позвоночник вернулся в предполетное состояние», — рассказал газете доктор, хирург-ортопед Эхсан Джазини.

Отмечается, что программа реабилитации астронавтов, скорее всего, будет включать в себя прогрессивные упражнения на стабилизацию корпуса и позвоночника, растяжку и подвижность, постепенное возвращение к высокоинтенсивным видам деятельности и мониторинг признаков грыжи или хронических болей.

По словам врачей, тяжесть и продолжительность болей в спине, с которыми сталкиваются Уильямс и Уилмор, будут зависеть от состояния их костей. При этом многие космонавты после прибытия на Землю регулярно сообщают о болях в пояснице и характеризуют их как «резкие» или «спазматические».

Как передавало ИА Регнум, 5 июня 2024 года ракета Atlas V с пилотируемым кораблём Boeing Starliner стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На его борту находились астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня. В первые часы полёта были выявлены неисправности двигателей ориентации в пространстве. Двигательная установка должна обеспечивать перемещение корабля в космосе при возвращении на Землю. В результате космонавты застряли на МКС более чем на девять месяцев. Лишь 18 марта корабль Crew Dragon с Уильямс и Уилмором приводнился у берегов Флориды в 17:57 по местному времени (19 марта 00:57 мск).