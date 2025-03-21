Пхеньян, 21 марта, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Испытательный пуск новейшей зенитно-ракетной системы с целью проверки её характеристик провели в КНДР. Об этом 21 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Отмечается, что опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели производился в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына и главных лиц военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.

Испытание прошло успешно, подтверждена высокая надёжность системы и «превосходство быстрой боевой реактивности». Новая система уже запущена в серийное производство на «соответствующем предприятии оборонной промышленности».

Ким Чен Ын лично вынес благодарность создателям новейшей зенитно-ракетной системы и отметил, что армия КНДР получит очередное «важное оборонительное вооружение».

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет призвал быть в готовности к использованию ядерного оружия.

Военные КНДР 26 февраля произвели тренировочный запуск стратегической крылатой ракеты для проверки систем ядерного сдерживания страны. На запуске присутствовал Ким Чен Ын. Он заверил журналистов в полной готовности систем ядерного сдерживания к боевой работе.