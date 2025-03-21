Лондон, 21 марта, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Стремление администрации президента США Дональда Трампа установить контроль над Запорожской АЭС может быть связано с планами Вашингтона по разработке и добыче редкоземельных ископаемых на Украине. Такое мнение выразили украинские чиновники британской газете Finanical Times (FT).

Bai Xueqi/Global Look Press Запорожская АЭС. Август 2022 года

«Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина», — считает украинский чиновник, знакомый с разработкой соглашения с США по редкоземельным металлам.

При этом 20 марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что все АЭС принадлежат «украинскому народу».

«Если американцы хотят забрать ЗАЭС у россиян, инвестировать и модернизировать ее — мы можем об этом говорить», — заявил глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп предложил Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение Соединенных Штатов Америки. По ее словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт заявил, что руководство страны не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под американское управление. По его словам, у США огромный технический опыт для управления этими станциями. При этом он подчеркнул, что при установлении контроля над АЭС не потребуется участия американских военных. При этом Райт сообщил, что администрация Трампа пока не обсуждала возможность передачи АЭС на Украине под американский контроль.

Доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнёв в разговоре с ИА Регнум отметил, что функционирование энергообъектов Украины, которые США хотят взять под свой контроль, напрямую отражается на повседневной жизни рядовых граждан, и передача этих объектов может стать серьезным ударом для Зеленского и его команды.

Вместе с этим политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум выразил мнение, что США под предлогом мирных переговоров пытаются получить хоть какую-то прибыль, взяв под контроль украинские АЭС. По словам политолога, очевидно, что такой сценарий невыгоден Украине.