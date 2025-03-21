Лидеры стран ЕС договорились выделить на оборону 800 миллиардов евро
Брюссель, 21 марта, 2025, 03:00 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза приняли решение существенно увеличить расходы на оборонные нужды до 2030 года. Об этом 20 марта сообщило информационное агентство DPA.
"ЕС планирует масштабное перевооружение до конца десятилетия. Главы государств и правительств стран-членов на своем весеннем саммите приняли решение приложить все усилия для того, чтобы существенно укрепить обороноспособность Европы в течение следующих пяти лет", - уточняет DPA, ссылаясь на источники в нескольких делегациях.
Отмечается, что в ближайшие четыре года на нужды обороны запланировано выделить 800 миллиардов евро. При этом Еврокомиссия выделит дополнительно на укрепление обороноспособности ЕС 150 млрд евро в виде кредитов. Кроме того, лидеры стран Евросоюза обсуждают возможность вывести оборонные расходы за рамки действия жёстких правил по ограничению долговой нагрузки. Данное решение позволит странам ЕС гибче подойти к финансированию своих оборонных нужд.
Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта заявила, что ее план о выделении €800 млрд на укрепление обороны ЕС превратит объединение в оборонный союз. Она также призвала разворачивать оборонное производство в Европе, чтобы не покупать оружие за пределами Евросоюза.
6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации на сумму €800 млрд, получивший название ReArm EU («Перевооружить Европу»). На это в том числе планируется направить средства из программы развития депрессивных регионов. Поводом для укрепления обороны назвали угрозу, которая якобы исходит от России.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом утверждения, будто Россия хочет напасть на Европу. Антироссийскую истерию на Западе раздувают для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений, подчеркнул российский лидер.