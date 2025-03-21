Брюссель, 21 марта, 2025, 03:00 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза приняли решение существенно увеличить расходы на оборонные нужды до 2030 года. Об этом 20 марта сообщило информационное агентство DPA.

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

"ЕС планирует масштабное перевооружение до конца десятилетия. Главы государств и правительств стран-членов на своем весеннем саммите приняли решение приложить все усилия для того, чтобы существенно укрепить обороноспособность Европы в течение следующих пяти лет", - уточняет DPA, ссылаясь на источники в нескольких делегациях.

Отмечается, что в ближайшие четыре года на нужды обороны запланировано выделить 800 миллиардов евро. При этом Еврокомиссия выделит дополнительно на укрепление обороноспособности ЕС 150 млрд евро в виде кредитов. Кроме того, лидеры стран Евросоюза обсуждают возможность вывести оборонные расходы за рамки действия жёстких правил по ограничению долговой нагрузки. Данное решение позволит странам ЕС гибче подойти к финансированию своих оборонных нужд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта заявила, что ее план о выделении €800 млрд на укрепление обороны ЕС превратит объединение в оборонный союз. Она также призвала разворачивать оборонное производство в Европе, чтобы не покупать оружие за пределами Евросоюза.

6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации на сумму €800 млрд, получивший название ReArm EU («Перевооружить Европу»). На это в том числе планируется направить средства из программы развития депрессивных регионов. Поводом для укрепления обороны назвали угрозу, которая якобы исходит от России.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом утверждения, будто Россия хочет напасть на Европу. Антироссийскую истерию на Западе раздувают для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений, подчеркнул российский лидер.