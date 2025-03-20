Вашингтон, 21 марта, 2025, 02:07 — ИА Регнум. Франция совместно с Италией заблокировала выделение дополнительных 5 млрд евро для приобретения боеприпасов киевскому режиму в 2025 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

europa.eu Помощь от Евросоюза Украине

«В то время как большинство из 27 государств-членов, собравшихся в четверг в Брюсселе, выступили за выделение важнейшего финансирования военной помощи, Франция и Италия не торопятся брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам», — говорится в публикации.

Как отметили источники агентства, разногласия между лидерами ЕС подчеркнули риск того, что сообщество по-прежнему не в состоянии поддержать усилия киевского режима по продолжению боевых действий.

Помимо этого, позиции президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения огня, а также российского лидера Владимира Путина о недопустимости каких-либо поставок вооружения усложняют усилия ЕС по поддержке киевского режима, пишет Bloomberg.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что поставки американских вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми США намерениями достичь мира на Украине. Дипломат отметила, что те, кто хочет договорится о мире на Украине, должны выступать за максимально быстрое прекращение милитаризации «террористической банды» в лице Киева.

Вечером 18 марта Путин в ходе телефонного разговора с Трампом подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию. При этом российский лидер назвал ключевым условием для приостановки огня в зоне украинского конфликта полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Также он указал на необходимость остановить принудительную мобилизацию на Украине.