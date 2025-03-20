Белград, 21 марта, 2025, 02:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич по инициативе президента страны Александра Вучича обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь в расследовании информации о якобы применении «звуковой пушки» на протестах в Белграде. Об этом сербский премьер написал 20 марта в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты в Сербии

«Я направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, в котором по инициативе президента Александра Вучича попросил, чтобы Россия, как наш стратегический партнер и братская страна, подключила свои следственные органы и органы безопасности к процессу установления полной правды о событиях 15 марта», — пояснил премьер Сербии.

Как отметил Вучевич, российские специалисты, чья высокая квалификация известна и признана во всём мире, значительно помогли бы службам безопасности Сербии в установлении истины в связи с распространившимися «вредоносными утверждениями» о применении звуковой пушки, которые активно распространяет оппозиция.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Сербии Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказан факт применения полицейскими «звуковой пушки» во время акций протеста в Белграде 15 марта. По его словам, все имеющиеся доказательства говорят о том, что данное средство не применялось против демонстрантов.

После протестов, прошедших 15 марта в сербской столице, оппозиционный лидер Мирослав Алексич заявил, что против участников митинга в Белграде применили «звуковую пушку». Агентство безопасности и информации Сербии назвало эти слова бесстыдной ложью. Ведомство отметило, что у силовиков никогда не было подобного оборудования. Помимо этого, премьер-министр Сербии Вучевич заявил, что Белград согласен допустить спецслужбы России и США к расследованию слухов о применении «звуковой пушки».

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя последний протестный митинг в Белграде, подчеркнул, что власти республики сохранили спокойствие в ходе этой акции. Это позволило предотвратить гражданскую войну.

Протесты в Сербии регулярно проходят после 1 ноября, когда при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек. Оппозиционные силы требуют наказать виновных.