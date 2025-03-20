Будапешт, 21 марта, 2025, 01:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский вел себя на саммите Евросоюза 20 марта так, словно Украина уже вступила в сообщества, а не просит об этом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Marton Monus/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«В дискуссии принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — заявил венгерский лидер в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет принимать решения по принятию Украины в Евросоюз, пока не станут известны результаты общевенгерского голосования по этому вопросу. По словам Орбана, любые уговоры киевского режима не помогут Украине в данной ситуации.

«И как бы президент Зеленский нас ни призывал, хоть стоя на голове, пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его в этом поддержать», — добавил Орбан.

Помимо этого, премьер Венгрии пояснил, что наложил вето на итоговый документ саммита, так как его усилия по убеждению стран ЕС поддержать мирные инициативы США по урегулированию ситуации на Украине оказались тщетны. Лидеры Евросоюза вместо этого пускаются в военные авантюры, подчеркнул Орбан.

При этом, по словам Зеленского, Орбан якобы поступает «антиевропейски», блокируя вступление Украины в ЕС. Глава киевского режима утверждает, что Украина якобы выполнила все требования для вступления в сообщество.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита глав государств и правительств Евросоюза по оказанию помощи киевскому режиму, несмотря на то, что за проект проголосовали 26 государств.

17 марта, Будапешт уже блокировал выделение €20 млрд военной помощи Украине. Глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что венгерские власти не позволят использовать деньги своего народа для продолжения вооруженного конфликта. Он также указал, что многие страны — участницы Евросоюза и европейские институты хотят продолжать вооруженный конфликт на Украине. Но это приведет лишь к дальнейшим жертвам и разрушениям, а также может спровоцировать эскалацию напряженности между Москвой и Киевом, добавил министр.

До этого, 6 марта, по словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС не удалось согласовать пакет помощи Украине в €40 млрд. Затем 20 марта издание Politico сообщило, что несколько дипломатов Евросоюза раскритиковали ее очередное предложение по отправке этой суммы на Украину и решили, что не станут его принимать во время саммита Европейского совета в Брюсселе.

Позднее в тот же день итальянская газета La Stampa отметила, что Каллас в восемь раз сократила проект помощи Киеву. Отмечается, что из последних черновиков был удален принцип распределения государственных отчислений пропорционально валовому национальному доходу стран ЕС. Каллас приходится наблюдать провал ее собственного плана по предоставлению Украине многомиллиардной военной помощи, добавил автор статьи.