Москва, 21 марта, 2025, 01:02 — ИА Регнум. Республика Крым продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений России. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Минэкомразвития РФ в ответ на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По данным Росстата, в период с 2014 по 2024 год, с момента воссоединения Крыма с Россией, в гостиницах республики останавливались более 20 млн человек и еще около 2 млн — в гостиницах Севастополя. При этом только в 2024 году в гостиницах полуострова останавливались около 2,4 миллиона человек, и это без учёта отдыхающих, выбравших частный сектор жилья, реальное количество туристов, посетивших Крым, будет значительно выше.

Доходы гостиниц и отелей в Крыму за 2024 года составили более 40 млрд рублей. При этом с 2014 года, по данным Росстата, этот показатель вырос в 6,7 раза.

В Крыму активно используются различные формы государственной поддержки, в том числе программа льготного кредитования, благодаря чему в республике реализовали семь проектов по строительству крупных отелей на более чем три тысячи новых гостиничных номеров. В рамках президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал» в регионе готовят к запуску новый курорт, который увеличит количество туристов на 1,1 млн в год. Все эти меры подчёркивают приверженность властей развитию туризма в регионе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский публично солгал о том, что в Крыму полностью отсутствует туризм в последние 11 лет. По словам Зеленского, в Крым до его воссоединения с Россией якобы ездили 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона украинцев, а сейчас «туда туристов не завезёшь». Его слова полностью противоречат данным министерства курортов и туризма республики, согласно которым только за 2024 год Крым посетили более 6 млн человек. Годом ранее, в 2023 году, на полуострове побывали более 5 млн туристов.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что только за шесть месяцев 2024 года в Крыму отдохнули 2 миллиона туристов, показатель турпотока вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Референдум о воссоединении с Россией прошел в Крыму и Севастополе после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Явка на референдум составила более 83%. 18 марта 2014 года был подписан договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.