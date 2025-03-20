Вашингтон, 21 марта, 2025, 00:55 — ИА Регнум. США и Украина в скором времени подпишут сделку по редкоземельным металлам. Об этом 20 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Подписание сделки с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро», — сообщил Трамп.

Заявление главы Белого дома прозвучало во время подписания указа о добыче критически важных ресурсов. Документ подразумевает резкое увеличение добычи минералов и редкоземельных металлов.

«Это важная задача для нашей страны. Как вы знаете, мы также подписываем соглашения с различными странами для освоения редкоземельных металлов, минералов и многого другого по всему миру, но в особенности на Украине», — отметил американский лидер.

При этом какие-либо сроки и детали подписания сделки с Киевом Трамп не привел.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский президент отметил неминуемость переговоров, в то время как глава киевского режима высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. В итоге подписание документа отменили, а Зеленского выставили из Белого дома.

9 марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам, несмотря на перепалку с Зеленским.

Через сутки, 10 марта, госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что Вашингтон продолжает работу над соглашением с Украиной по недрам после сорванного подписания в Белом доме.

При этом позже украинские СМИ сообщили, что украинская делегация на встрече в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта предлагала американцам заключить сделку о доступе к полезным ископаемым, однако США отказались.

Уже 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что США не отказались от заключения договора с Украиной по редким ископаемым, однако в настоящее время приоритетом является урегулирование конфликта.