Москва, 21 марта, 2025, 00:31 — ИА Регнум. Кассиры не имеют права выдавать имеющие значительные повреждения купюры в качестве сдачи. Об этом сообщил 20 марта Центробанк РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Банкноты с серьезными повреждениями кассир обязан сдать в банк, а не выдавать клиенту», — говорится в Telegram-канале регулятора.

Отмечается, что кассиры не имеют права выдавать купюру, если на ней присутствуют посторонние надписи (более двух знаков), рисунки и печати, загрязнение поверхности любой из сторон, приводящее к снижению яркости изображения на 6% и более, крупные контрастные пятна от 5 мм, крупные разрывы края банкноты — от 7 мм, сквозные отверстия, проколы — от 4 мм, разорванная банкнота, заклеенная скотчем, утраченные углы — от 32 кв. мм, утраченные края, в результате чего размеры банкноты по длине и/или ширине уменьшились на 5 мм и более, а также частично утраченный красочный слой в результате потертости и/или обесцвечивания.

При этом если банкноты имеют лишь незначительные повреждения, такие как потертости, небольшие загрязнения, надрывы или отверстия, то расплачиваться ими можно где угодно.

«Если у вас оказались деньги с серьезными повреждениями, но большая часть банкноты или монеты сохранилась и их подлинность очевидна, несите их в любой коммерческий банк — вам бесплатно поменяют деньги на целые», — пояснили в ЦБ РФ.

Вместе с этим фрагмент купюры, составляющий менее 55% первоначальной площади банкноты, или монета, изображение на которой уже не разобрать, деньгами не считаются.

Как передавало ИА Регнум, в феврале ЦБ РФ сообщил, что в конце 2025 года в России в обороте появится обновленная купюра номиналом 1000 рублей. Символом для новой банкноты номиналом 1000 рублей в ходе онлайн-голосования в прошлом году был выбран скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Отмечается, что на лицевой стороне банкноты будут изображены виды Нижнего Новгорода.

В октябре сообщалось, что, согласно новой концепции Банка России, на лицевой стороне обновлённых купюр от 10 до 5000 рублей будут представлены объекты и памятники центра федерального округа, а на оборотной — достопримечательности региона. Дизайн дадут выбрать жителям страны с помощью онлайн-голосования. В декабре стало известно, что ЦБ России планирует выпустить новые купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей с обновлённым дизайном до 2028 года.