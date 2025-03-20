Вашингтон, 21 марта, 2025, 00:11 — ИА Регнум. Указ о начале ликвидации министерства образования США подписал американский лидер Дональд Трамп. Трансляцию церемонии подписания указа вёл 20 марта Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

На церемонии подписания указа в Овальном кабинете присутствовали губернаторы штатов Техас, Флорида, а также министр образования Линда Макмэхон и другие лица. Кроме того, в Белый дом пригласили школьников, с которыми президент США пообщался непосредственно перед подписанием документа.

«Я подпишу исполнительный указ о начале ликвидации федерального министерства образования раз и навсегда», — заявил Трамп перед тем, как поставить свою подпись.

Как отметил американский лидер, спустя более чем 45 лет после создания ведомства, Соединённые Штаты тратят на образование в расчете на одного ученика больше денег, чем любая другая страна мира. Однако, по словам Трампа, США по уровню обучения находятся «в самом низу списка».

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель Белого дома Харрисон Филдс отмечал, что указ Трампа о расширении образовательных возможностей предоставит родителям, штатам и сообществам возможность взять под контроль и улучшить результаты всех учащихся. Для полного расформирования ведомства потребуется принятие закона конгрессом.

9 марта Трамп заявил, что образование в Соединенных Штатах Америки и министерство образования страны являются худшими в мире. Он подчеркнул, что штаты справятся с управлением школами ничуть не хуже лучших образовательных ведомств во всём мире.