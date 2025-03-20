Москва, 20 марта, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Киевский режим уже нарушил временное прекращение ударов по энергообъектам, которые было предложено президентом США Дональдом Трампом и поддержанное российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, простите меня, — вот это большой вопрос. Как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло?» — отметила дипломат в эфире Первого канала.

По ее словам, атака киевского режима на энергообъект объяснима тем, что с 2022 года на это делала акцент администрация экс-президента США Джо Байдена, пообещав уничтожить «Северные потоки» «любым доступным способом».

«Вопрос в том, как создатели смогут обуздать свое чудовищное создание», — задалась вопросом Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова подчеркивала, что глава киевского режима Владимир Зеленский публично отказался от атак на энергетические объекты России, но на деле отдал приказ наносить по ним удары. Этим Зеленский показал полное отсутствии политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, подчеркнула российский дипломат. Захарова напомнила, что в ночь на 19 марта украинская армия совершила очередную атаку с применением беспилотников по объекту энергетической инфраструктуры на Кубани, что привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и ее возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м.

Путин и Трамп провели телефонные переговоры 18 марта, обсудив вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Американский лидер для приближения мирного урегулирования ситуации выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал данное предложение и дал Вооруженных силам РФ соответствующий приказ. Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украины якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области — шесть аппаратов были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России. Вооруженные силы Украины, напротив, той же ночью нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, — прямое свидетельство дефицита договороспособности украинской стороны.