Киев, 20 марта, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский публично солгал о том, что в Крыму полностью отсутствует туризм в последние 11 лет. Соответствующее заявление он сделал 20 марта, на брифинге в Осло.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Главе киевского режима задали вопрос, обсуждал ли он с президентом США Дональдом Трампом судьбу Республики Крым в свете мирного урегулирования украинского конфликта. Зеленский ответил, что данный вопрос вообще не обсуждался, поскольку американский лидер якобы знает, что Крым украинский.

«Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. Что самое важное для туризма? Это туристы. В Крыму уже 11 лет нет туристов», — такое утверждение сделал глава киевского режима.

По словам Зеленского, в Крым до его воссоединения с Россией якобы ездили 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона украинцев, а сейчас «туда туристов не завезёшь».

При этом согласно открытым данным на сайте Министерства курортов и туризма республики, только за 2024 год Крым посетили более 6 млн человек. Годом ранее, в 2023 году, на полуострове побывали более 5 млн туристов. Такая статистика полностью опровергает слова Зеленского.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, только за шесть месяцев 2024 года в Крыму отдохнули 2 миллиона туристов, показатель турпотока вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Референдум о воссоединении с Россией прошел в Крыму и Севастополе после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Явка на референдум составила более 83%. 18 марта 2014 года был подписан договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.