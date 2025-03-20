Горно-Алтайск, 20 марта, 2025, 23:27 — ИА Регнум. Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога неизвестным злоумышленником электроподстанции. Об в ночь на 21 марта сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«Сегодня в 22:52 сибирского времени в результате пожара на территории Подстанции 110 кВ ПС «Горно-Алтайская» № 19 произошло отключение электроэнергии в части г. Горно-Алтайска. Необходимые действия по восстановлению электроснабжения предпринимаются аварийными службами. Центр города уже подключен. Социальные объекты запитаны по резервной схеме», — написал Турчак в Telegram-канале.

Глава республики призвал жителей города сохранять спокойствие и заверил, что аварийные работы будут завершены в течение 4-6 часов. Турчак поблагодарил дежурную смену подстанции за оперативную ликвидацию возгорания и недопущение тяжелых последствий для энергосистемы.

Глава региона уточнил, что возгорание произошло в результате намеренного поджога со стороны неизвестного злоумышленника. Предварительно, из двух трансформаторов было слито масло и затем совершен поджог.

В настоящее время злоумышленника разыскивают правоохранительные органы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«Действиям вредителя или вредителей будет дана должная оценка. Уверен, что в ближайшее время они будут найдены и понесут заслуженное наказание», — отметил Турчак.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Забайкальский краевой суд вынес приговор двум подросткам из Читы за диверсию на станции мобильной связи. Установлено, что в августе 2024 года 16-летний молодой человек в мессенджере Telegram начал общаться с куратором с Украины. Тот предложил заплатить 30 тыс. рублей за поджог критически важного объекта. Подросток решил исполнить задание вместе с 17-летним знакомым. Осенью 2024 года они пробрались на базовую станцию сотовой связи на окраине Читы, облили оборудование бензином и подожгли его, записав преступление на видео для куратора. Ущерб имуществу составил более 350 тыс. рублей.

В конце февраля в Калининграде силовики задержали подозреваемых в попытке поджога вышки сотовой связи по заданию киевского режима. За деньги куратор с Украины предложил им поджечь электропитающее оборудование.

В том же месяце уголовное дело о диверсии возбудили против студента Мирнинского регионального технического колледжа, который по заданию украинских спецслужб поджёг станцию сотовой связи. За преступление молодому человеку пообещали 27 тыс. рублей.