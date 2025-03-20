Вашингтон, 20 марта, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести «непрямые переговоры» между российской и украинской сторонами в Саудовской Аравии. Об этом 20 марта заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

Global Look Press

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы по сути говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?». Вы поворачиваетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» — пояснил спецпосланник.

Келлог отметил, что предпринимаемая американской администрацией «челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня на Украине, который будет одним из этапов завершения конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российскую делегацию в Эр-Рияде возглавят руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Он назвал их опытными переговорщиками, которые хорошо разбираются в международной обстановке.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в составе российской делегации, которая отправится на переговоры с США в Эр-Рияд, не будет представителей внешнеполитического ведомства РФ. О том, что предстоящие переговоры не будут проводиться на министерском уровне сообщал до этого и Госдепартамент США.

При этом 18 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине. По его словам, американскую сторону будут представлять помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта во время беседы с Трампом заявил, что поддерживает мирное урегулирование на Украине и готов тщательно проработать возможные варианты. При этом обязательно нужно учитывать необходимость устранить первопричины кризиса, а также законные интересы России в области безопасности.