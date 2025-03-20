Дублин, 20 марта, 2025, 22:54 — ИА Регнум. Боец UFC Конор Макгрегор заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Ирландии на выборах в ноябре текущего года. Об этом спортсмен сообщил 20 марта на своей странице в соцсети X.

Global Look Press

Макгрегор частично представил инициативы, которые он внесёт в парламент Ирландии, если станет главой государства. В частности, спортсмен затронул тему миграции в ЕС и закон о Миграционном пакете ЕС, который Ирландия должна реализовать к июню 2026 года. Этот закон позволит равномерно распределять по странам ЕС нагрузку, связанную с приёмом мигрантов и пограничной безопасностью Европейского союза.

Макгрегор выразил уверенность, что ни один другой президент, кроме него не выступит против этого законопроекта и против правительства, которое намерено его запустить.

«Ирландия, выбор за тобой, и он прост. Голосуй за меня как за своего президента, и мы вместе спасём Ирландию!» — призвал соотечественников спортсмен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после беспорядков в Дублине, спровоцированных нападением вооружённого ножом мигранта на детей начальной школы, боец UFC Макгрегор поддержал протестующих и раскритиковал власти и полицию. Ирландцы призвали спортсмена пойти в политику и поменять ирландскую политическую систему.