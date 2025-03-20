Москва, 20 марта, 2025, 22:40 — ИА Регнум. «Роснефть» по итогам 2024 года увеличила выручку на 2,7% — до рекордного уровня в 10,1 трлн рублей, в прибыли до выплаты налогов и процентов (EBITDA) — до 3 трлн рублей, что также является рекордом в истории Компании. По приросту выручки за год «Роснефть» далеко опережает большинство международных нефтегазовых компаний.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Общий объем уплаченных налогов и иных платежей «Роснефти» в консолидированный бюджет Российской Федерации достиг рекордного показателя и с учетом 256 млрд руб. дивидендов, перечисленных в адрес государственного «Роснефтегаза», превысил 6,1 трлн рублей, что эквивалентно 17% доходов федерального бюджета. Это максимальное значение не только в истории компании, но и для российского рынка в целом.