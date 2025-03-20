Москва, 20 марта, 2025, 22:49 — ИА Регнум. Удельные затраты на добычу углеводородов «Роснефти» в 2024 году составили 2,9 долл./бнэ., что является одним из лучших показателей в мировой отрасли.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Общий объем добычи жидких углеводородов «Роснефти» в прошлом году составил 184,0 млн тонн, превысив показатели таких крупных международных компаний как ExxonMobil, Shell и Chevron. По сравнению с 2023 годом добыча Компании незначительно снизилась, что связано с решениями правительства по ограничению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. При этом восполнение добычи приростом запасов компании превышает 100%.

Добыча газа «Роснефти» в 2024 году составила 87,5 млрд кубометров. Так, компания сохранила статус крупнейшего независимого производителя газа в стране. Более трети добычи газа Компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году.