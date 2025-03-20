Москва, 20 марта, 2025, 22:46 — ИА Регнум. Выручка компании «Роснефть» в 2024 году увеличилась на 2,7% и достигла рекордного уровня в 10,1 трлн рублей. По приросту выручки за год «Роснефть» далеко опережает большинство международных нефтегазовых компаний.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Как следует из открытой отчетности, выручка Shell за прошлый год обрушилась на 10,3%, Chevron — снизилась на 2%, Exxon — выросла всего на 1,3%, Equinor показала снижение на 4%, а Total — упала на 9,6%.

Таких показателей «Роснефть» смогла добиться в условиях ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, усиления санкций, ухудшения режима налогообложения, роста ключевой ставки, роста тарифов естественных монополий, увеличения затрат на обеспечение антитеррористической безопасности.