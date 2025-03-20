Курганинск, Краснодарский край, 20 марта, 2025, 22:29 — ИА Регнум. В Курганинске Краснодарского края возбудили дело в отношении 32-летней женщины по подозрении в покушении на убийство двухмесячного сына. Ребенку были нанесены множественные ножевые ранения живота, сообщили 20 марта в краевом Следственном управлении СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего сына (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале регионального СК РФ.

Согласно информации ведомства, ЧП произошло в четверг, 20 марта. Предварительно, мать нанесла своему двухмесячному ребенку множественные ножевые ранения в область живота. На помощь малышу бросился его дедушка — отец подозреваемой. Раненого мальчика доставили в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Мать задержали и доставили к следователям. В настоящее время сотрудники СК РФ проводят комплекс следственный действий по сбору и закреплению доказательной базы, сообщили в ведомстве.

«С учетом обстоятельств произошедшего, в отношении фигурантки будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — сказано в сообщении краевого СК РФ.

Ход расследования дела поставлен на кинороль в аппарате СУ СК РФ по Краснодарскому Края.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта СК РФ по Челябинской области сообщил, что в городе Миассе мать убила своего двухлетнего сына, введя ему наркотические средства шприцем. Отмечалось, что тело ребенка было обнаружено 22 января в квартире одного из домов по улице Ремесленной в Миассе. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, ребенок умер от отравления наркотической смесью. В отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), она допрошена в качестве обвиняемой. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

До этого, 10 февраля, в одном из многоквартирных домов Ставрополя мать, раздражённая плачем своей четырехмесячной дочери, задушила её подушкой. Когда отец вернулся домой с работы, он обнаружил тело ребенка и сразу сообщил в правоохранительные органы. В отношении 33-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Подозреваемую задержали.