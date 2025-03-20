Москва, 20 марта, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» напомнил, что компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 36,47 рублей за акцию.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

«Дивидендная база неизменна, начиная с дивидендов за 2011 г., что обеспечивает прозрачность и предсказуемость их размера. С удовлетворением замечу, что только за последний год число наших акционеров выросло почти на треть, достигнув 1,5 млн человек», — сказал Игорь Сечин.

Исходя из негативных макроэкономических факторов, Компания вынужденно корректирует стратегию с целью поддержания своей фундаментальной стоимости, сообщил Игорь Сечин.

«В 2024 г. в целях поддержки котировок акций в периоды их резкого падения была продолжена практика обратного выкупа в рамках одобренной советом директоров программы», — сказал он.

По словам Сечина, в конце октября — начале ноября прошлого года, когда российский фондовый рынок достиг локальных минимумов, «Роснефть» успешно выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 рублей. Такой механизм «Роснефть» применяла 2020 году, когда на сырьевых рынках наблюдался связанный с пандемией COVID ценовой кризис. Тогда было выкуплено около 0,76% собственных акций по средней цене в 347,5 руб. Текущая стоимость пакета более чем в 1,5 раза превышает цену выкупа.