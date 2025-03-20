Москва, 20 марта, 2025, 21:58 — ИА Регнум. В составе российской делегации, которая отправится на переговоры с США в Эр-Рияд, не будет представителей Министерства иностранных дел. Об этом 20 марта сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. ​​​​​​

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — процитировал ее ТАСС.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что новые российско-американские переговоры пройдут в Эр-Рияде 24 марта.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине. По его словам, американскую сторону будут представлять помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Ушаков рассказал, что российскую делегацию в Эр-Рияде возглавят руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Он назвал их опытными переговорщиками, которые хорошо разбираются в международной обстановке.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта во время беседы с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что поддерживает мирное урегулирование на Украине и готов тщательно проработать возможные варианты. При этом обязательно нужно учитывать необходимость устранить первопричины кризиса, а также законные интересы России в области безопасности.