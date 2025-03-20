Сана, 20 марта, 2025, 21:41 — ИА Регнум. Самолеты ВВС США 20 марта нанесли серию авиаударов по объектам шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщил подконтрольный организации телеканал Al Masirah.

Global Look Press

«Американский противник нанес четыре авиаудара по району Эль-Катиб в округе Эль-Мина», — говорится в материале.

Данных о погибших, пострадавших, а также разрушениях нет.

Как передавало ИА Регнум, США 15 марта начали масштабную операцию против хуситов. Американские силы нанесли удары по западным районам Йемена. На следующий день «Ансар Аллах» в ответ атаковало беспилотниками и ракетами авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море.

17 марта хуситы обстреляли Harry Truman второй раз, используя баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. 18 марта шиитское движение третий раз атаковало авианосец, запустив по нему ракеты и беспилотники.

20 марта военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение «Ансар Аллах» очередной раз нанесло удар по авианосцу Harry Truman. По его информации, шиитские повстанцы также запустили гиперзвуковую ракету «Палестина 2» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, и она достигла цели.