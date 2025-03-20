Вашингтон, 20 марта, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Высокопоставленная израильская делегация в начале следующей недели посетит Белый дом для стратегических консультаций по иранской ядерной программе. Об этом 20 марта сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Global Look Press

«Израильскую делегацию возглавят ведущие советники (премьер-министра Израиля Биньямина — ред.) Нетаньяху — министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби», — пишет издание.

Отмечается, что в состав делегации также войдут высокопоставленные представители Совета национальной безопасности, военных, Моссада, МИД, минобороны и комиссии по атомной энергии.

Ожидается, что они встретятся с американской командой во главе с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, представителями Госдепа, Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе республики. Он также добавил, что Вашингтон рассматривает в качестве пути для решения иранского ядерного вопроса как военный, так и дипломатический, но при этом Белый дом отдает предпочтение переговорам.

Хаменеи в свою очередь заявил, что Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном. Он отметил, что Белый дом пытается навязать республике собственные интересы, вместо того чтобы решить проблемы. На это американский лидер заявил, что время для заключения сделки США с Ираном по ядерной программе уходит.