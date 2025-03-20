СМИ: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе
Axios: Израиль и США проведут переговоры по Ирану на следующей неделе
Вашингтон, 20 марта, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Высокопоставленная израильская делегация в начале следующей недели посетит Белый дом для стратегических консультаций по иранской ядерной программе. Об этом 20 марта сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
«Израильскую делегацию возглавят ведущие советники (премьер-министра Израиля Биньямина — ред.) Нетаньяху — министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби», — пишет издание.
Отмечается, что в состав делегации также войдут высокопоставленные представители Совета национальной безопасности, военных, Моссада, МИД, минобороны и комиссии по атомной энергии.
Ожидается, что они встретятся с американской командой во главе с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, представителями Госдепа, Пентагона и американского разведывательного сообщества.
Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе республики. Он также добавил, что Вашингтон рассматривает в качестве пути для решения иранского ядерного вопроса как военный, так и дипломатический, но при этом Белый дом отдает предпочтение переговорам.
Хаменеи в свою очередь заявил, что Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном. Он отметил, что Белый дом пытается навязать республике собственные интересы, вместо того чтобы решить проблемы. На это американский лидер заявил, что время для заключения сделки США с Ираном по ядерной программе уходит.