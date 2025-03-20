Москва, 20 марта, 2025, 21:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России 20 марта показало на видео позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на окраине города Суджа в Курской области. Украинские военные пытались укрываться возле церкви Преображения Господня XIX века.

Кадр из видео

«Позиции ВСУ, Суджа <…> Все это вот находится буквально в 10 метрах от храма», — отметил автор видео.

Мужчина добавил, что это ухищрение не помогло украинским военным, они сбежали со своих позиций.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта сообщил, что российская армия скоро завершит освобождение Курской области от вражеских войск. Он также поручил военным прокурорам тщательно расследовать злодеяния, которые устроили боевики ВСУ в регионе. Все, кто совершал преступления против мирных жителей, по закону являются террористами.

За последние сутки бойцы российской войсковой группировки «Север» в Курской области отразили две контратаки украинских войск, а также нанесли удары по отрядам шести бригад ВСУ. По последним данным, противник потерял на этом направлении с начала вторжения в регион около 68 тыс. человек, почти 400 танков и другую военную технику.