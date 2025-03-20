Липецк, 20 марта, 2025, 20:49 — ИА Регнум. В Липецке открылся кампус «Школы 21» «Сбера», где каждый желающий может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пресс-служба Сбера В Липецке открылся кампус «Школы 21»

Гостей встретил цифровой помощник, который рассказал о программе обучения, кампусе и истории здания. Помощник также стал соведущим церемонии. Он разработан на основе технологий Sber Metaverse Tech, большой языковой модели GigaChat от «Сбера» и других передовых AI-решений.

«В Липецке мы открываем уже 16-ю «Школу 21» в России. Кампус основан на самых современных технологиях, и главное — в нём есть душа и сердце», — сказал Герман Греф.

Он отметил, что одна из базовых особенностей «Школы 21» — бесплатное обучение. «Нет никаких барьеров, чтобы талантливые ребята из самых далёких населённых пунктов могли приехать и получить здесь лучшее в мире образование. У нас нет никаких ограничений и по возрасту, самому старшему абитуриенту школы в Липецке — 58 лет», — подчеркнул Греф.

Пресс-служба Сбера В Липецке открылся кампус «Школы 21»

Он добавил, что «Школа 21» готовит уникальных специалистов по широкому спектру направлений, который постоянно расширяется. Благодаря этому выпускники школы в среднем делают карьеру в два-три раза быстрее, чем выпускники других вузов.

Кампус «Школы 21» расположен в историческом здании на улице Зегеля, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Это место всегда было связано с образованием: 114 лет назад здесь открыли липецкое реальное училище. Позже в здании находилась трудовая школа и филиал Московского института стали и сплавов. Сейчас, на втором столетии, здание переживает новый виток своего развития — здесь будут готовить цифровых инженеров.

Пресс-служба Сбера В Липецке открылся кампус «Школы 21»

«Мы уже многое сделали для развития начального ИТ-образования в регионе. У нас есть целая сеть IT-кубов, IT-битов, «Кванториумов», а также сильная система среднетехнического образования», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, регион будет продолжать развиваться. Он отметил высокое качество образования, которое дает «Школа 21», его доступность и ориентированность на запросы развивающихся отраслей.

«Это значит, что трудоустройство выпускникам гарантировано, а регион получит кадры, без которых дальнейшее развитие в стремительно меняющемся мире цифровых технологий просто невозможно. Благодаря этому проекту Липецкая область сегодня создаёт будущее, где каждый может реализовать свой потенциал», — заключил губернатор.

«Школа 21» в Липецке рассчитана на 202 рабочие станции. Среди желающих учиться в школе — 75% жителей Липецка, а также жители Воронежской, Рязанской, Ленинградской, Тамбовской областей. Первый отборочный «бассейн» проходят 240 человек. Средний возраст участников ― 31 год, 33% ― девушки, 30% участников ― студенты вузов.

Пресс-служба Сбера В Липецке открылся кампус «Школы 21»

Многие участники учатся и работают в сфере информационных и инженерных систем, промышленности и программирования, но есть и те, кто не имел опыта в IT до поступления в «Школу 21» и пришел из таких сфер, как журналистика, культура, здравоохранение, строительство.

После отборочного этапа участники переходят на основное обучение, где они выберут направление разработки — бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, или GameDev. Помимо этого в «Школе 21» есть пять программ, где также нужно уметь разбираться в коде, но не на столь высоком уровне, какой требуется от разработчиков. Это кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA).

В этих программах код выполняет дополнительную задачу — например, помогает автоматизировать процессы и собирать данные. Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно развить свои навыки.

Обучение в школе проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. Так участники получают не только прикладные, но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина и управление временем.

Пресс-служба Сбера В Липецке открылся кампус «Школы 21»

В Липецке «Сбер» реализует образовательный проект в партнёрстве с правительством Липецкой области по поручению президента Российской Федерации.